В Калужской области только 77 человек после прививки заболели коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в среду, 21 июля, в рамках прямого эфира призвал всех жителей региона сделать прививку от коронавируса.

- Целесообразно и очень важно прививку делать, - отметил он. - Я привился, и вся моя семья привилась. И, кроме меня, так получилось, что слава богу, никто не заболел. И статистика, которую мы сегодня имеем: среди 213 тысяч уже привитых наших с вами соотечественников, жителей Калужской области, заболело ноль целых, ноль десятых и что-то там сотых процента. Надо прекрасно понимать, что люди, которые привились и выработали иммунитет, если это происходит на следующий день после прививки, не болеют, сохраняют свое здоровье. И это здорово. Это те цифры, которые являются главным доказательством эффективности прививок. Они абсолютно сопоставимы с теми цифрами, которые показывают результаты вакцинации в западных странах. Что касается меня конкретно, то так получилось, что я, наверное, не успел этот иммунитет выработать, поскольку прививку сделал незадолго до того, как заболел. Тем не менее, именно благодаря этой прививке мне и удалось быстро восстановиться. Через неделю, вы видели, я уже ходил. 16 километров за 3 часа и 38 минут.

Как мы уже рассказывали, губернатор заболел коронавирусом в середине июня.

Также Шапша пояснил свое отношение к введению обязательной вакцинации. На этот шаг уже пошли некоторые российские регионы:

- Вы видите, что многие регионы такие решения приняли. Мы такое решение пока не принимали. Мне бы очень не хотелось кого-то заставлять что-то делать. Я всегда надеюсь и рассчитываю на то, что люди обладают здравым смыслом и решения эти примут самостоятельно. Хотя мировая практика показывает, что по-разному… И государства, в том числе, относятся к решению этой проблемы. Мы видим цифры в разных странах, где от 50 до 60% уже люди привились. Привились теми вакцинами, которые у них есть. У нас с вами в Калужской области привито на данный момент чуть более 22% жителей. Это тоже не маленькие цифры для России. Но это недостаточные цифры для того, чтобы мы все с вами чувствовали себя спокойно.

По словам губернатора, люди должны знать последствия непривития:

- Последствия для себя и для других людей, которые живут рядом с ними. И последствия очень конкретные. Я даже не беру тот элементарный факт, что вы можете заболеть и долго-долго из этой болезни выкарабкиваться. Но государство затратило значительные средства для того, чтобы разработать и произвести прививку. А стоимость лечение одного средне или тяжелобольного ковидом доходит до нескольких сотен тысяч рублей. Что можно было бы сделать на эти деньги? Как можно было бы помочь тем людям, у которых инсульты, инфаркты? Другие проблемы со здоровьем как бы отошли на второй план, потому что мы вынуждены тратить средства на больных ковидом. Об этом никто старается не задумываться.

Глава региона также отметил, что его удивляют заявления в интернете противников вакцинации.

- И вообще, читая комментарии, иногда складывается ощущение, что попал в средневековье, - заявил он. - Столько домыслов, страшилок люди там высказывают. Я не знаю, специально это делается или просто поветрие какое-то заразное. Но это, конечно, удручает. Самый странный для меня аргумент - это когда пытаются апеллировать к тому, что прививка была сделана слишком быстро, не прошла проверку, и все мы вынуждены быть подопытными кроликами. При этом спрашивают, как привиться быстро «Пфайзером» или какой-нибудь другой прививкой европейской. Друзья мои, они сделаны в эти же сроки и не прошли, если уж вы так считаете, тоже никаких других проверок. Сроки то у всех были одинаковые. Почему мы доверяем Западу больше, чем своим ученым? Никаких оснований для этого нет. И об этом говорят, в том числе, и европейские ученые, американские ученые. Что действительно «Спутник V» - это эффективная прививка. Такая же, как и ее европейские аналоги. Все остальное идет в рамках конкурентной борьбы. Поэтому обязательно прививайтесь, друзья. Из тех, кто лежит у нас сейчас на койках, это больше 1300 человек, из них практически никто не привит. Ни один человек. У нас всего на всех переболевших были 77 с прививками. На все тысячи переболевших за это время в Калужской области. Сегодня там [в больнице] практически нет привитых, единицы. Я не просто убеждаю, я хочу, чтобы люди жизни свои спасли. Поэтому, друзья, спасайтесь. Спасание утопающих – дело рук самих утопающих. Вакцина есть. Идите и прививайтесь.