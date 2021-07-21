Губернатор Владислав Шапша проведет прямую линию вечером 21 июля

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в среду, 21 июля, проведет прямую линию в эфире «Ника-ТВ».

- Сегодня в 19:00 проведу прямой эфир на ТРК «Ника-ТВ», - сообщил глава региона в соцсетях. - За последнее время произошло много важных событий для региона и его жителей. Обсудим. Обязательно поговорим о том, что волнует калужан в данный момент. Во время эфира можно будет задавать вопросы.

А на следующей неделе, во вторник, 27 июля, Шапша в 19:00 пообщается в прямом эфире с пользователями соцсетей.