Главные новости в Калужской области 15 июля: выпавший из окна ребенок и массовая драка
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 15 июля.
Упала на розы
В Ермолино Боровского района годовалая девочка выпала из окна пятого этажа. Ребенок приземлился прямо на розы, которые росли у дома. По предварительным данным, обошлось без переломов.
Стенка на стенку
Массовая драка произошла у спортивного комплекса «Олимп» в Обнинске. Как сообщают местные жители, конфликт начался из-за перепалки водителя и пассажира маршрутки. А те позвали родных и друзей.
Новые жертвы
Еще два калужанина скончались от коронавируса. Всего с начала июля в списке жертв 44 человека. Этот месяц рискует стать рекордным по количеству умерших от ковида в Калужской области.
Засуха
Деревня Плетеневка на окраине Калуги вновь осталась без воды. Мы уже рассказывали о проблемах местных жителей, но коммунальщики никак не могут их решить.
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