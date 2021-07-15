Главные новости в Калужской области 15 июля: выпавший из окна ребенок и массовая драка

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 15 июля.

Упала на розы

В Ермолино Боровского района годовалая девочка выпала из окна пятого этажа. Ребенок приземлился прямо на розы, которые росли у дома. По предварительным данным, обошлось без переломов.

Стенка на стенку

Массовая драка произошла у спортивного комплекса «Олимп» в Обнинске. Как сообщают местные жители, конфликт начался из-за перепалки водителя и пассажира маршрутки. А те позвали родных и друзей.

Новые жертвы

Еще два калужанина скончались от коронавируса. Всего с начала июля в списке жертв 44 человека. Этот месяц рискует стать рекордным по количеству умерших от ковида в Калужской области.

Засуха

Деревня Плетеневка на окраине Калуги вновь осталась без воды. Мы уже рассказывали о проблемах местных жителей, но коммунальщики никак не могут их решить.

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