В Калужской области у выпавшей с пятого этажа девочки не выявлено переломов

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 15 июля, в городе Ермолино Боровского района из окна квартиры на пятом этаже выпала годовалая девочка. Малышка приземлилась на придомовую клумбу с розами. Ребенка доставили в больницу.

- Связалась с врачами Боровской больницы, - рассказала днем в четверг уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова. - Девочка находится в удовлетворительном состоянии, переломов нет.

Проверку по данному инциденту проводит калужское региональное управление Следственного комитета.