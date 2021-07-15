В Калужской области годовалая девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже

Утром в четверг, 15 июля, в городе Ермолино Боровского района из окна квартиры на пятом этаже выпала девочка, которой недавно исполнилось полтора года. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

У младенца зафиксированы различные травмы. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка, - подчеркнули в СК. - В настоящее время следователь работает на месте происшествия. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, условий жизни и воспитания несовершеннолетнего.

Следователи напоминают калужским родителям, что маленьких детей не рекомендуется оставлять в комнате одних.