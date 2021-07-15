В Обнинске массовая драка произошла рядом со спорткомплексом

Вечером в среду, 14 июля, конфликт с участием нескольких десятков человек произошел у спортивного комплекса «Олимп» в Обнинске. Об этом сообщает администрация города.

- 14 июля около 22:00 в дежурную часть Обнинска по номеру 112 поступило сообщение о том, что в районе спорткомплекса «Олимп» происходит конфликт граждан, возможно – драка, - пояснили в администрации. - На место незамедлительно были направлены наряды ППС, ГИБДД и Росгвардии. Органы правопорядка установили, что конфликт произошел на бытовой почве и носил ситуативный характер. Также установлены лица, принимавшие в нем участие.

Сейчас проводится полицейская проверка.

Как сообщают жители Обнинска в соцсетях, причиной драки мог стать конфликт между водителем и пассажиром маршрутки, которые позвали на встречу своих друзей.

Очевидец происшествия рассказал нам также, что полиция прибыла на место примерно через 25 минут после вызова. По его словам, участниками конфликта были около 30 человек.