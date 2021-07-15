Деревня Плетеневка под Калугой опять осталась без воды

В среду, 14 июля, в нашу редакцию снова обратились жители деревни Плетенёвка с жалобой на отсутствие воды в кранах домов и колонках на улицах. В прошлом месяце другая семья обращалась к нам с этой болью. После публикации пару недель проблем с водой не было. Но, если в июне маленькая струйка долгожданной жидкости текла ночью, то в этот раз всё намного хуже, говорят местные жители. Часа в 3 ночи вода появляется в кране, но назвать это струёй довольно сложно.

Страшно представить, что из-за такого низкого напора воды опять может сгореть пара домов, ведь буквально в июне пожар тушить было нечем.

- У некоторых есть колодцы на участках для полива, - поделился с нами читатель. – Но они только для полива. Никто не проверял можно пить такую воду или нет. А что делать остальным? Особенно, старикам. Подвоз воды опять не организован. Дети чёрные от грязи по дворам бегают, даже руки помыть негде.

Мы пообщались с разными людьми, живущими в этой деревне. Они рассказали, что неоднократно дозванивались до Водоканала, но ответ один – большой забор воды, в том числе для полива из-за жары. Также жители написали коллективное обращение к губернатору и городскому голове по этому поводу. Его подписали порядка ста человек. В приёмной губернатора письмо приняли и обещали дать официальный ответ.

Наш корреспондент смог дозвониться только по номеру горячей линии ГП «Калугаоблводоканал». Диспетчер отсылает по телефонам, которые молчат. Не берет трубку даже пресс-служба организации и секретарь генерального директора.

Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) по нашей просьбе связались с этой организацией.

- Водоканал сказал, что у них нет сведений о напряженной ситуации в этом районе, - сообщили нам в комитете по развитию и содержанию коммунальных сетей управления ЖКХ. - Но сегодня они обещали организовать подвоз воды на улицу Советская. Был один звонок от жителя этой улицы. Больше жалоб не поступало. Водитель посмотрит по ситуации. Если ещё кто-нибудь попросит, то машина доедет и до другой улицы.

Мы уточнили, аварий водопроводных сетей в Плетенёвке нет. Низкий напор связан с большим забором воды и жарой.

Другой отдел управления ЖКХ, отвечающий за децентрализованное водоснабжение, солидарен с Водоканалом и не паникует.

- Ситуацию прокомментировать не могу. Начальник отдела в отпуске, а я обычный старший инспектор, - ответила нам женщина из отдела по работе с населением управления ЖКХ. – Я сама житель Плетенёвки. В деревне есть обычные колодцы на улице Труда и Набережной. Мы их обслуживаем, проверяем, дезинфицируем. Ещё есть речка и родник. Для питья я лично на роднике воду набираю. Когда он затапливается от дождей, то в личном колодце.

Жители пояснили, что до ближайшего общественного колодца, например, от улицы Советской два километра. Расстояние они сравнили с улицей Кирова в Калуге - как от Площади Победы, до сквера Мира.

- Водоканал ведь оказывает коммерческие услуги населению. У него договор с жителями города, - считает начальник отдела содержания коммунальных сетей управления ЖКХ Флор ФЛЕГОНТОВ. – Если население так долго без воды, значит поставщик не выполняет условия договора.

Какая здравая мысль! Возможно, граждане со своими жалобами обращаются не по адресу? Что им может ответить губернатор или городской голова. Совсем другое дело, если наш народ научится решать проблемы цивилизованно и массово будет подавать иски в суд. Интересно, какое решение в этом случае примет Фемида?

Или поступать как другие граждане, которые не жалуются и не надеются на правосудие. Они просто покупают насосы и добывают воду самостоятельно. Река же и родники рядом!

Вот только зачем тогда ГП «Калугаоблводоканал» и за что платить ему деньги?