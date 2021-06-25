В самое пекло деревня под Калугой сидит без воды и никто не организовал ее подвоз

В деревне Плетенёвка Калужской области уже неделю, с пятницы 18 июня, нет воды. Об этом нашей редакции сообщили местные жители.

Утром из крана течёт маленькая струйка, но часов в 9-11 она заканчивается и пропадает до ночи. Примерно в районе 23:00 вода появляется, напор нормальный, но жидкость жёлтая, не пригодная для питья.

- Мы были готовы к сезонному снижению напора воды, - рассказывает местная жительница Наталья. – Но всегда это происходило вечером после 19 часов, когда люди огороды поливают, и продолжалось не более двух часов. Такого, как сейчас, никогда не было. И дозвониться до водоканала не получается.

Предупреждения о проведении ремонтных работ в Плетенёвке не было, подвоз воды не организован.

А среду, как мы уже писали, в Плетенёвке случился большой пожар. Приехали пожарные, а тушить нечем, давление в трубах низкое. Им удалось дозвониться до Водоканала и воду сразу дали, но только на 4 часа, рассказывают жители.

Нам, как и пожарным, тоже повезло и сразу удалось дозвониться до диспетчера. Но объяснить причины отсутствия воды в Плетеневке не смогли. В управлении ЖКХ тоже нет информации об этом.

- ГП КО Калугаоблводоканал в курсе проблемы. В настоящее время проводятся работы по определению причины занижения давления в системе, - ответил нам помощник начальника управления ЖКХ. - Пока это все, что мы можем сказать.

Вопрос, почему при этом не организован подвоз воды в деревню, в то время как на улице стоит адское пекло, остался открытым.