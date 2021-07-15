В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 418, сообщает в четверг, 15 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 44 человека скончались от коронавируса. Этот месяц рискует стать рекордным по смертности.

Выявлены 126 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 39 004.

Выздоровели от коронавируса 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 940 калужан.

На лечении остаются 1646 человек.

По данным на 15 июля, в Калужской области привиты 188 435 человек, из них двумя компонентами вакцин - 114 854. Это составляет 18,83% от всего населения региона. По этому показателю Калужская область занимает 52 место в стране.

По всей России за сутки выявлены 25 293 случая коронавируса. За весь период - 5 882 295. Выписаны за сутки – 21 493, за весь период – 5 278 976. За последние сутки умер 791 человек, за все время – 146 069.

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