В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 13 июля, подтвердили 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 38 750, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 769 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 68 и 58 лет, 91-летний пациент из Сухиничского района и 69-летний житель Кировского района. В списке умерших теперь 411 калужан.

На лечении остаются 1570 человек.

В 24 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 488 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 144 (+2),

Боровский район – 115 (+2),

Кировский район – 82 (+2),

Дзержинский район – 72 (+1),

Малоярославецкий район – 69 (+1),

Сухиничский район – 55 (+1),

Козельский район – 52 (+2),

Жуковский район – 48 (+1),

Людиновский район – 41 (+1),

Медынский район – 33 (+1),

Думиничский район – 31 (+1),

Тарусский район – 30 (+1),

Юхновский район – 30 (+1),

Бабынинский район – 29 (+1),

Хвастовичский район – 29 (+1),

Ферзиковский район – 28 (+2),

Перемышльский район – 27 (+2),

Спас-Деменский район – 27 (+2),

Жиздринский район – 25 (+1),

Мещовский район – 22 (+1),

Мосальский район - 21 (0),

Куйбышевский район – 20 (+1),

Барятинский район – 18 (+1),

Ульяновский район – 18 (+1),

Износковский район – 16 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 июля 2021 года.

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