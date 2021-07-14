В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 13 июля, подтвердили 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 38 750, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 769 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 68 и 58 лет, 91-летний пациент из Сухиничского района и 69-летний житель Кировского района. В списке умерших теперь 411 калужан.
На лечении остаются 1570 человек.
В 24 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 488 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 144 (+2),
- Боровский район – 115 (+2),
- Кировский район – 82 (+2),
- Дзержинский район – 72 (+1),
- Малоярославецкий район – 69 (+1),
- Сухиничский район – 55 (+1),
- Козельский район – 52 (+2),
- Жуковский район – 48 (+1),
- Людиновский район – 41 (+1),
- Медынский район – 33 (+1),
- Думиничский район – 31 (+1),
- Тарусский район – 30 (+1),
- Юхновский район – 30 (+1),
- Бабынинский район – 29 (+1),
- Хвастовичский район – 29 (+1),
- Ферзиковский район – 28 (+2),
- Перемышльский район – 27 (+2),
- Спас-Деменский район – 27 (+2),
- Жиздринский район – 25 (+1),
- Мещовский район – 22 (+1),
- Мосальский район - 21 (0),
- Куйбышевский район – 20 (+1),
- Барятинский район – 18 (+1),
- Ульяновский район – 18 (+1),
- Износковский район – 16 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 июля 2021 года.
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