Четыре жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 411, сообщает во вторник, 13 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлены 124 новых случая заражения ковидом. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 38 750.

Выздоровели от коронавируса 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 769 калужан.

На лечении остаются 1570 человек.

По всей России за сутки выявлены 24 702 случая коронавируса. За весь период - 5 833 175. Выписаны за сутки – 19 566, за весь период – 5 236 214. За последние сутки умерли 780 человек, за все время – 144 492.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.