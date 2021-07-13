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В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.07.2021 09:33 2 1481
В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 12 июля, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 38 626, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 684 калужанина.

Подтверждены три новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 83 и 69 лет, а также 78-летний пациент из Дзержинского района. В списке умерших теперь 407 жителей Калужской области.

На лечении остаются 1535 человек.

В 23 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 484 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 142 (+3),
  • Боровский район – 113 (+2),
  • Кировский район – 80 (-2),
  • Дзержинский район – 71 (+1),
  • Малоярославецкий район – 68 (-1),
  • Сухиничский район – 54 (+1),
  • Козельский район – 50 (+1),
  • Жуковский район – 47 (+1),
  • Людиновский район – 40 (+1),
  • Медынский район – 32 (+2),
  • Думиничский район – 30 (+1),
  • Тарусский район – 29 (+1),
  • Юхновский район – 29 (+1),
  • Бабынинский район – 28 (+1),
  • Хвастовичский район – 28 (+2),
  • Ферзиковский район – 26 (+1),
  • Перемышльский район – 25 (+1),
  • Спас-Деменский район – 25 (+2),
  • Жиздринский район – 24 (+2),
  • Мещовский район – 21 (+1),
  • Мосальский район - 21 (+1),
  • Куйбышевский район – 19 (+1),
  • Барятинский район – 17 (+1),
  • Ульяновский район – 17 (+1),
  • Износковский район – 15 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 июля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 июля 2021 года.

Тем временем

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Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.07.2021 09:33 2 1481
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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