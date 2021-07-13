В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 12 июля, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 38 626, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 684 калужанина.
Подтверждены три новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 83 и 69 лет, а также 78-летний пациент из Дзержинского района. В списке умерших теперь 407 жителей Калужской области.
На лечении остаются 1535 человек.
В 23 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 484 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 142 (+3),
- Боровский район – 113 (+2),
- Кировский район – 80 (-2),
- Дзержинский район – 71 (+1),
- Малоярославецкий район – 68 (-1),
- Сухиничский район – 54 (+1),
- Козельский район – 50 (+1),
- Жуковский район – 47 (+1),
- Людиновский район – 40 (+1),
- Медынский район – 32 (+2),
- Думиничский район – 30 (+1),
- Тарусский район – 29 (+1),
- Юхновский район – 29 (+1),
- Бабынинский район – 28 (+1),
- Хвастовичский район – 28 (+2),
- Ферзиковский район – 26 (+1),
- Перемышльский район – 25 (+1),
- Спас-Деменский район – 25 (+2),
- Жиздринский район – 24 (+2),
- Мещовский район – 21 (+1),
- Мосальский район - 21 (+1),
- Куйбышевский район – 19 (+1),
- Барятинский район – 17 (+1),
- Ульяновский район – 17 (+1),
- Износковский район – 15 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 июля 2021 года.
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