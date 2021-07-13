В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 12 июля, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 38 626, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 684 калужанина.

Подтверждены три новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 83 и 69 лет, а также 78-летний пациент из Дзержинского района. В списке умерших теперь 407 жителей Калужской области.

На лечении остаются 1535 человек.

В 23 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 484 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 142 (+3),

Боровский район – 113 (+2),

Кировский район – 80 (-2),

Дзержинский район – 71 (+1),

Малоярославецкий район – 68 (-1),

Сухиничский район – 54 (+1),

Козельский район – 50 (+1),

Жуковский район – 47 (+1),

Людиновский район – 40 (+1),

Медынский район – 32 (+2),

Думиничский район – 30 (+1),

Тарусский район – 29 (+1),

Юхновский район – 29 (+1),

Бабынинский район – 28 (+1),

Хвастовичский район – 28 (+2),

Ферзиковский район – 26 (+1),

Перемышльский район – 25 (+1),

Спас-Деменский район – 25 (+2),

Жиздринский район – 24 (+2),

Мещовский район – 21 (+1),

Мосальский район - 21 (+1),

Куйбышевский район – 19 (+1),

Барятинский район – 17 (+1),

Ульяновский район – 17 (+1),

Износковский район – 15 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 июля 2021 года.

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