В Калужской области три человека скончались за сутки от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 407, сообщает в понедельник, 12 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлен 121 новый случай заражения ковидом. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 38 626.

Выздоровели от коронавируса 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 684 калужанина.

На лечении остаются 1535 человек.

По всей России за сутки выявлены 25 140 случаев коронавируса. За весь период - 5 808 473. Выписаны за сутки – 16 429, за весь период – 5 216 648. За последние сутки умерли 710 человек, за все время – 143 712.

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