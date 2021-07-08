Главные новости в Калужской области 8 июля: двое найдены погибшими, случай с наркодилером, ночное ДТП
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Четверо пострадавших
В Калуге поздно ночью врезались две «семерки». ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта.
Позже выяснилось, что пострадали четыре человека.
Калужский наркодилер
Калужанин попался на выращивании и продаже дури. В его доме нашли больше двух килограммов марихуаны и еще 28 кустов на участке.
Трагедия в Калужской области
Пропавшего в апреле 20-летнего молодого человека нашли погибшим в мае. Он утонул.
Найден погибшим
Также еще одного калужанина нашли погибшим. В Калуге 48-летнего мужчину искали с 3 июля.
Ковидные неприятности
От ковида вновь скончались четыре жителя нашего региона. За сутки заболели еще 110 калужан.
На этом у нас все. До завтра!
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