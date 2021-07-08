Главные новости в Калужской области 8 июля: двое найдены погибшими, случай с наркодилером, ночное ДТП

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Четверо пострадавших

В Калуге поздно ночью врезались две «семерки». ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта.

Позже выяснилось, что пострадали четыре человека.

Калужский наркодилер

Калужанин попался на выращивании и продаже дури. В его доме нашли больше двух килограммов марихуаны и еще 28 кустов на участке.

Трагедия в Калужской области

Пропавшего в апреле 20-летнего молодого человека нашли погибшим в мае. Он утонул.

Найден погибшим

Также еще одного калужанина нашли погибшим. В Калуге 48-летнего мужчину искали с 3 июля.

Ковидные неприятности

От ковида вновь скончались четыре жителя нашего региона. За сутки заболели еще 110 калужан.

На этом у нас все. До завтра!