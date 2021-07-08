В Калужской области от коронавируса скончались еще четыре человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 396, сообщает в четверг, 8 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 110 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 38 163.

Выздоровели от коронавируса 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 344 калужанина.

На лечении остаются 1423 человека.

По всей России за сутки выявлено 24 818 случаев коронавируса. За весь период - 5 707 452. Выписаны за сутки – 21 336, за весь период – 5 143 255. За последние сутки умерли 734 человека, за все время – 140 775.