Четыре человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге

Как мы ранее рассказывали, ночью в среду, 7 июля, в Калуге на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта произошло ДТП. В четверг в УГИБДД рассказали подробности.

По предварительной информации, около 23:49 в районе дома №131 по улице Московской 18-летний водитель «семерки» ехал со стороны улицы Билибина. На повороте на улицу Карла Либкнехта он не пропустил 33-летнего водителя на такой же машине, из-за чего автомобили врезались.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры: 24-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.