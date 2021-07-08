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В Калужской области пропавшего 20-летнего парня нашли утонувшим еще в мае

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 08.07.2021 11:00 1 1899
В Калужской области пропавшего 20-летнего парня нашли утонувшим еще в мае

Как мы ранее рассказывали, в Калужской области с апреля искали 20-летнего молодого человека, проживавшего в Балабаново. В среду, 7 июля, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что его нашли погибшим. В четверг в региональном управлении Следственного комитета рассказали, что тело нашли еще в мае.

- 20-летний гражданин Киргизии проживал в городе Балабаново, - отметили в СК. - 13 мая 2021 года его труп был обнаружен в водоеме в города Балабаново без признаков насильственной смерти. Скончался предположительно от утопления в воде. Мужчина пропал еще 24 апреля 2021, однако родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы только после безуспешных самостоятельных попыток найти пропавшего.

В данный момент продолжаются проверки.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 08.07.2021 11:00 1 1899
Тэги: происшествие следственный комитет
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