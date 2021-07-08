В доме калужанина нашли больше двух килограммов марихуаны
В Калуге 43-летнего местного жителя подозревают в выращивании марихуаны и наркоторговле. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в четверг, 8 июля.
Калужанин уже задержан.
- В ходе обыска в доме у фигуранта правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является наркотическим средством «каннабис (марихуана)», общей массой более 2,3 килограммов, - отметили в полиции. - Также на участке его дома сотрудниками полиции были обнаружены 28 произрастающих кустов, оказавшихся согласно проведенной экспертизе, наркосодержащим растением конопля.
По версии правоохранителей, мужчина сам выращивал коноплю, высушивал и подготавливал к продаже.
Возбуждены уголовные дела.
В данный момент расследование продолжается.