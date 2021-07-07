Главные новости в Калужской области 7 июля: трагедия на Андреевском карьере, новый асфальт, неутешительная статистика

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Новый асфальт

В Калуге на нескольких улицах планируется заменить асфальт в этом году. В первую очередь новое покрытие появится на тех дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта, дороги с наиболее интенсивным трафиком, подъезды к социально-значимым объектам.

Трагедия на Андреевском карьере

На Андреевском карьере под Калугой утонул 5-летний мальчик. После гибели ребенка возбудили уголовное дело.

Статистика по ковиду

Мы сравнили статистику по коронавирусу с Калужской области с первой неделей июля прошлого года. Итог оказался неутешительным: наблюдается внушительный рост заболеваемости и смертности от ковида.

Авария с несколькими пострадавшими

На перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге произошло ДТП. Пострадали двое водителей и пассажир.

Гибель молодого парня

В Калужской области нашли погибшим 20-летнего парня. Молодой человек пропал еще в апреле этого года.

На этом у нас все. До завтра!