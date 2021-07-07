Главные новости в Калужской области 7 июля: трагедия на Андреевском карьере, новый асфальт, неутешительная статистика
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Новый асфальт
В Калуге на нескольких улицах планируется заменить асфальт в этом году. В первую очередь новое покрытие появится на тех дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта, дороги с наиболее интенсивным трафиком, подъезды к социально-значимым объектам.
Трагедия на Андреевском карьере
На Андреевском карьере под Калугой утонул 5-летний мальчик. После гибели ребенка возбудили уголовное дело.
Статистика по ковиду
Мы сравнили статистику по коронавирусу с Калужской области с первой неделей июля прошлого года. Итог оказался неутешительным: наблюдается внушительный рост заболеваемости и смертности от ковида.
Авария с несколькими пострадавшими
На перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге произошло ДТП. Пострадали двое водителей и пассажир.
Гибель молодого парня
В Калужской области нашли погибшим 20-летнего парня. Молодой человек пропал еще в апреле этого года.
На этом у нас все. До завтра!
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