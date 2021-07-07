В Калуге на 9 улицах заменят асфальт в этом году

В Калуге на нескольких дорогах заменят асфальт. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По словам градоначальника, новый асфальт в первую очередь получат дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, дороги с наиболее интенсивным трафиком, подъезды к социально-значимым объектам.

- При выборе городские власти руководствуются и предписаниями контрольно-надзорных органов, а также исходя из имеющихся финансовых возможностей, - отметили в горуправе.

Также Денисов рассказал, какие дороги получат новый асфальт.

- Замену верхнего дорожного слоя в этом году получат улицы: Песчаная, Тепличная, Можайская, Азаровская, Путейская, Академическая, пер. Механизаторов, разворотные кольца общественного транспорта по ул. Небесной и в районе КРЛЗ., — подчеркнул городской голова.