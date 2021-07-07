В Калуге три человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской

Вечером вторника, 6 июля, в Калуге на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, около 19:56 в районе дома №22/48 по улице Степана Разина 45-летний водитель «Рено Логана» поворачивал на улицу Тульскую и столкнулся с «Фольксвагеном Поло» под управлением 27-летнего молодого человека, которому не уступил дорогу.

В результате ДТП пострадал водители «Рено» и «Фольксвагена». После оказания медицинской помощи они остались на месте аварии. Также пострадал 30-летний пассажир «Фольксвагена». Его на скорой помощи отвезли в БСМП.