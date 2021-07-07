В Калужской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка на Андреевском карьере. Видео от СК

Как мы ранее рассказывали, во вторник, 7 июля, на Андреевском карьере утонул 5-летний мальчик. В среду в Следственном комитете по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса РФ – «Оставление в опасности», - подчеркнули в СК. - На место происшествия незамедлительно выехал следователь. В ходе расследования уголовного дела будут тщательно исследованы все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию отдыха на пляже.

Напомним, ранее нам говорили, что предварительная версия гибели ребенка – несчастный случай.