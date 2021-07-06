В Калуге на Андреевском карьере утонул 5-летний ребенок

Трагедия произошла около 17:30 вторника, 6 июля, сообщает прокуратура Калужской области.

В какой именно части Андреевского карьера разыгралась трагедия - на обустроенном пляже, со спасательным постом, или в так называемой дикой части, в прокуратуре уточнить затруднились, по опубликованной ведомством фотографии это также непонятно (см. фото ниже).

Причины, по которым погиб ребенок, не называются.

Пресс-служба ведомства пояснила, что в данный момент правоохранительные органы работают на Андреевском карьере и устанавливают их.

Прокуратура Калужскоопубликовала фото с места трагедии.

Другая информация пока не сообщается.