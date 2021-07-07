Предварительная версия гибели в Андреевском карьере Калуги 5-летнего мальчика - несчастный случай

Как мы ранее рассказывали, во вторник, 6 июля, на Андреевском карьере утонул 5-летний мальчик. Напомним, трагедия произошла около 17:30.

Мы обратились в прокуратуру с просьбой пояснить детали, а именно версии произошедшего, где именно произошла трагедия - на благоустроенном или диком пляже.

В ведомстве сообщили, что не комментируют детали происшествия до окончания проверки. Однако нам уточнили, что семья благополучная, а трагедия, по предварительной версии, - это несчастный случай.

Окончательная официальная информация будет озвучна по завершении проверки.

UPD. В Следственном комитете рассказали о возбуждении уголовного дела.