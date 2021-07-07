Главная Новости Происшествия
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

Предварительная версия гибели в Андреевском карьере Калуги 5-летнего мальчика - несчастный случай

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 07.07.2021 10:10 1 2216
Предварительная версия гибели в Андреевском карьере Калуги 5-летнего мальчика - несчастный случай

Как мы ранее рассказывали, во вторник, 6 июля, на Андреевском карьере утонул 5-летний мальчик. Напомним, трагедия произошла около 17:30.

Мы обратились в прокуратуру с просьбой пояснить детали, а именно версии произошедшего, где именно произошла трагедия - на благоустроенном или диком пляже.

В ведомстве  сообщили, что не комментируют детали происшествия до окончания проверки. Однако нам уточнили, что семья благополучная, а трагедия, по предварительной версии, - это несчастный случай.

Окончательная официальная информация будет озвучна по завершении проверки. 

UPD. В Следственном комитете рассказали о возбуждении уголовного дела. 

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 07.07.2021 10:10 1 2216
Тэги: происшествие
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Заказать суши и роллы на день рождения в городе Сыктывкар - почему бы и нет?
Преимущества матовой ламинации визиток
Mirpack: мешки для мусора в Волгограде от производителя

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru