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Главные новости в Калужской области 6 июля: калужские стобалльники, трагедия в БСМП, новый сквер

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.07.2021 20:00 0 1031
Главные новости в Калужской области 6 июля: калужские стобалльники, трагедия в БСМП, новый сквер

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Трагическое известие

За сутки умерли двое сотрудников калужской БСМП. Стало известно, что скончались Джони Александрович ПУХАЕВ и Изислав Абрамович БУРЛА.

Новый сквер

В Калуге продолжается строительство нового сквера на улице Турынинской. Там планируется установить памп-трек для велосипедистов, а также детскую площадку.

Долг управляющих компаний

В Калуге подали иски против недобросовестных управляющих компаний. Они задолжали «Калугатеплосети» многомиллионную сумму.

Гибель тракториста

В Жуковском районе Калужской области произошла трагедия. Там тракторист погиб во время работы на силосной яме.

Калужские стобалльники

47 калужских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов. Двое из них сдали по целых два предмета на максимальную оценку. Мы назвали города нашего региона, в которых нашлись стобалльники.  

На этом у нас все. До завтра!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.07.2021 20:00 0 1031
Тэги: обзор новостей
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