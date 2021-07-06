В Калуге появится новый сквер с памп-треком в Турынино

В Калуге в Турынино продолжается строительство нового сквера. Об этом сообщает городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ в понедельник, 5 июля.

- Новый сквер жителям уже очень нравится, поэтому его благоустройство стараются закончить побыстрее, - отмечает Денисов. -В прошлом году решили привести в порядок этот участок и сделать здесь современную территорию для отдыха.

Также почти готов памп-трек для велосипедистов и скейтеров. Завершается установка детской площадки.

Градоначальник подчеркнул, что ход работы контролируется во избежание задержек и сбоев по качеству.