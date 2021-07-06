В Калужской области 47 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов, а двое из них - дважды

В Калужской области на 6 июля зафиксировано 47 стобалльных результатов ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

Двум выпускникам удалось набрать 100 баллов по нескольким предметам – ученику школы №13 города Калуги Илье РОГОЖИНУ, набравшему максимальный бал за историю и обществознание, а также выпускнику «Гимназии» города Обнинска Тимофею КОЧУРЕ, который получил 100 баллов за экзамены по информатике и русскому языку.

- 20 стобалльников учатся в школах города Обнинска, 19 «сотен» принесли региону выпускники из Калуги, по одному максимальному результату добились выпускники школ, расположенных в городах: Козельск, Медынь, Киров, Балабаново, Сухиничи, Малоярославец, Кременки, - говорится в сообщении правительства. - Один стобалльник является выпускником прошлых лет.