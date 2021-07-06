Недобросовестные управляющие компании задолжают «Калугатеплосети» 293 миллиона рублей. Об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях во вторник, 6 июля.

В Арбитражный суд уже подан ряд исковых заявлений.

- Рассчитываем на перевод домов недобросовестных УК на прямые договоры с "Калугатеплосетью", чтобы перекрыть им канал «легких денег». Это особенно важно сейчас, в период подготовки жилфонда города к предстоящему отопительному сезону. Понимая это, некоторые УК не брезгуют подделывать подписи жителей в протоколах общих собраний. По каждому выявленному факту заводится уголовное дело.

Также в планах правка федерального законодательства, в котором до сих пор есть лазейки для аферистов.