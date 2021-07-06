В Калужской области от коронавируса привились более 160 тысяч человек

В понедельник, 5 июля, в Калуге прошло заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- По оперативным данным ведомств по количеству заболевших COVID-19 регион занимает 49 место в Российской Федерации, - отметили на заседании. - В двенадцати областных медицинских организациях развернуто 1480 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в ближайшее время будут перепрофилированы 100 коек в областной клинической детской больнице. Резерв коечного фонда составляет 18,6%.

В данный момент на лечении в стационарах находится 1204 пациента (в том числе 385 с COVID-19), из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 18 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 40 человек, 936 пациентов – на кислородной поддержке. С начала пандемии обследовано около 760 тысяч человек. Стабильно высокая заболеваемость внебольничными пневмониями наблюдается среди населения старше восемнадцати лет.

На заседании подчеркнули, что в регион поступило 202 548 комплектов вакцины, за последнюю неделю – 41 400 доз. Привито 161 992 человека. Во всех пунктах вакцинации санитарно-эпидемиологических нормы соблюдаются, вакцинация жителей проводится, в том числе и в выходные дни.

Ранее мы также рассказывали, сколько доз вакцины от коронавируса поступило по данным на конец прошлой недели.