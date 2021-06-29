Главные новости в Калужской области 29 июня: несколько ДТП, наказание живодера, мусорная проблема
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Недовольные соседи
В одном из СНТ Калужской области местная жительница организовала у себя на участке приют для бездомных животных. Однако такое соседство не всем понравилось. В конфликт пришлось вмешаться полиции.
Авария с пострадавшим ребенком
В Калужской области произошло массовое ДТП. В нем пострадали двое: водитель одной из машин и маленькая девочка-пассажир.
Смертельное ДТП
В Калужской области н трассе М3 «Украина» столкнулись грузовик и «Хендай». ДТП закончилось смертью одного из водителей. Он скончался на месте.
Убийство собаки
В Жиздринском районе Калужской области поймали живодера. Он отвел бездомную собаку в кусты и там до смерти избил. Мужчине назначили восемь месяцев исправительных работ.
Мусорная проблема
В соцсети выложили видео, рассказывающее о проблеме раздельного мусора в Калужской области. Создатели ролика утверждают, что наш регион утопает в мусоре.
На этом у нас все.
До завтра!
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