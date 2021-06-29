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Главные новости в Калужской области 29 июня: несколько ДТП, наказание живодера, мусорная проблема

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.06.2021 20:00 1 440
Главные новости в Калужской области 29 июня: несколько ДТП, наказание живодера, мусорная проблема

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Недовольные соседи

В одном из СНТ Калужской области местная жительница организовала у себя на участке приют для бездомных животных. Однако такое соседство не всем понравилось. В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Авария с пострадавшим ребенком

В Калужской области произошло массовое ДТП. В нем пострадали двое: водитель одной из машин и маленькая девочка-пассажир.

Смертельное ДТП

В Калужской области н трассе М3 «Украина» столкнулись грузовик и «Хендай». ДТП закончилось смертью одного из водителей. Он скончался на месте.

Убийство собаки

В Жиздринском районе Калужской области поймали живодера. Он отвел бездомную собаку в кусты и там до смерти избил. Мужчине назначили восемь месяцев исправительных работ.

Мусорная проблема

В соцсети выложили видео, рассказывающее о проблеме раздельного мусора в Калужской области. Создатели ролика утверждают, что наш регион утопает в мусоре.

На этом у нас все.
До завтра!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.06.2021 20:00 1 440
Тэги: обзор новостей
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