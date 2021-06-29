В Калужской области женщина организовала у себя приют для собак и поссорилась с соседями
В Малоярославецком районе жительница одного из СНТ организовала на своем участке приют для собак. Из-за этого у нее возник конфликт с соседями, сообщает губернатор Калужской области Владислав ШАПША во вторник, 29 июня.
- За последние дни много обращений, связанных с конфликтом вокруг приюта собак в Малоярославецком районе, - отметил губернатор. - Конечно же, я поручил разобраться в этом вопросе.
Женщина стала собирать у себя бездомных животных и помогать им. Некоторым соседям это не понравилось.
В данный момент полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах затянувшегося конфликта между жителями СНТ.
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