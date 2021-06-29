В Калужской области 10-летняя девочка пострадала в массовом ДТП

В понедельник, 28 июня, в Жуковском районе трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло ДТП. В УГИБДД по Калужской области рассказали подробности.

По предварительной информации, примерно в 13:20 на 107 километре этой дороги 51-летний водитель фуры МАН ехал в сторону Москвы. Автомобилист столкнулся с едущим впереди «Субару Форестер» с 43-летним водителем за рулем, который врезался в «Вольво S60» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате столкновения «Субару» вылетел в кювет и опрокинулся, а фура врезалась со «Шкодой Кодиак», за рулем которой была 35-летняя женщина.

Пострадали водитель «Субару» и 10-летняя девочка, находившаяся в «Вольво».