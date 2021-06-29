В Калужской области 40-летний водитель «Хендая» погиб в ДТП на трассе М3 «Украина»

В ночь на понедельник, 28 июня, в Боровском районе на 86 километре трассы М3 «Украина» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель грузовика «ФАВ» около 01:10 двигался со стороны Москвы в сторону Калуги, но выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендаем Солярис» под управлением 40-летнего мужчины, после чего вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погиб водитель «Хендая». Он скончался на месте ДТП. Также пострадал водитель грузовика.

Позже в УМВД по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела. Ведется следствие.