Вирусный ролик о полигоне в Сосенском и мусоре в калужских лесах взорвал соцсети

На днях в соцсетях появился вирусный ролик, в котором поднимается проблема раздельного мусора.

Его создатели начинают с утверждения, что Калужская область утопает в мусоре. Далее следуют статистические данные – за год мы с вами производим полмиллиарда тонн мусора из них только Калуга – 163 000 тонн.

Затем рассказывается о проблемах со свалками в Чите и Краснодаре и в общем по стране, загрязнении лесов и ставится вопрос: почему мусор везут в леса или на свалку в Сосенском?

Далее создатели ролика делаются вывод, что у каждого из нас есть выбор – либо разделять, либо согласиться на строительство в регионе мусороперерабатывающих заводов и платить больше, или жить по сценарию стран третьего мира.

Ролик быстро стал вирусным, набрав десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, вызвал живейшее обсуждение калужан, которые вспомнили массу мест в лесах близ Калуги и в области, превратившихся в свалки.

В ходе дискуссий одни призывают начать разделять мусор, другие утверждают, что уже делают это, третьи считают эту проблему надуманной и в замусоривании лесов винят власти.

А как вы думаете, уважаемые читатели, что надо сделать, чтобы решить проблему загаженных лесов?