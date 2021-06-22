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Главные новости в Калужской области 22 июня: ПЦР-тесты для выпускников, смертельное ДТП, жара набирает обороты

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 20:00 0 1074
Главные новости в Калужской области 22 июня: ПЦР-тесты для выпускников, смертельное ДТП, жара набирает обороты

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Обстановка накаляется

На заседании опертштаба в Калуге обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Оказывается, от инфекции сейчас лечится 924 калужанина. Также замечен рост заболеваемости пневмониями в возрасте 30-49 лет.

Ковидные тесты для выпускников

Несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране, выпускной в Калуге все-таки пройдет. Но его участникам предстоит сделать ПЦР-тест. Попасть на мероприятие можно будет только с отрицательным показанием.

К счастью, позже выяснилось, что выпускникам сделают тесты бесплатно.

Жаркие деньки

Аномальная жара продолжает держаться в Калужской области. Спасатели уже второй день подряд предупреждают об опасности такой погоды.

Унесшее две жизни ДТП

Трагическая авария произошла в Калужской области. Погибли 27-летняя девушка и 26-летний молодой человек. Также пострадала маленькая девочка.

Жалобы пациентов

В «красной зоне» людиновской больницы пациенты пожаловались на условия лечения. Пациентки одной из палат рассказали, что не могут дышать кислородом и на отсутствие бытовых удобств. Ситуацию прокомментировали в калужском Минздраве.

На этом у нас все.
До завтра!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 20:00 0 1074
Тэги: обзор новостей
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