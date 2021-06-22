Главные новости в Калужской области 22 июня: ПЦР-тесты для выпускников, смертельное ДТП, жара набирает обороты
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Обстановка накаляется
На заседании опертштаба в Калуге обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Оказывается, от инфекции сейчас лечится 924 калужанина. Также замечен рост заболеваемости пневмониями в возрасте 30-49 лет.
Ковидные тесты для выпускников
Несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране, выпускной в Калуге все-таки пройдет. Но его участникам предстоит сделать ПЦР-тест. Попасть на мероприятие можно будет только с отрицательным показанием.
К счастью, позже выяснилось, что выпускникам сделают тесты бесплатно.
Жаркие деньки
Аномальная жара продолжает держаться в Калужской области. Спасатели уже второй день подряд предупреждают об опасности такой погоды.
Унесшее две жизни ДТП
Трагическая авария произошла в Калужской области. Погибли 27-летняя девушка и 26-летний молодой человек. Также пострадала маленькая девочка.
Жалобы пациентов
В «красной зоне» людиновской больницы пациенты пожаловались на условия лечения. Пациентки одной из палат рассказали, что не могут дышать кислородом и на отсутствие бытовых удобств. Ситуацию прокомментировали в калужском Минздраве.
На этом у нас все.
До завтра!
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