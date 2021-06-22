В Калужской области с коронавирусом госпитализирована почти тысяча человек

В Калуге в понедельник, 21 июня, прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На заседании сообщили, что в области развернуто 1145 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Резерв коечного фонда - 19,3%.

В данный момент лечится 924 пациента (в том числе 562 с COVID-19), из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 17 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 30 человек, 816 пациентов – на кислородной поддержке.

Сейчас замечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями в различных возрастных категориях, особенно среди населения 30-49 лет.