В Калужской области трехлетняя девочка пострадала и двое взрослых погибли в ДТП

В понедельник, 21 июня, в Дзержинском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Около 15:08 на трассе «Кондрово – Галкино – Острожное - Барсуки» 34-летний водитель «Шкоды Кодиак» ехал от деревни Галкино в сторону Кондрово. Он нарушил правила и оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Ладой», за рулем которой находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП 27-летняя пассажирка «Лады» умерла до приезда скорой помощи. Водитель «Лады» скончался в больнице. Пострадала трехлетняя девочка, находившаяся в «Шкоде». Ребенок попал в больницу.