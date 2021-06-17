Главные новости в Калужской области 17 июня: опасное солнце, стобальники на ЕГЭ и смерти от коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 17 июня.

Прячьтесь от солнца

Ближайшая неделя в Калуге обещает быть жаркой. Синоптики предупреждают, что небо будет безоблачным, поэтому солнечные лучи представляют собой опасность. Калужанам рекомендуют выходить гулять только утром и вечером, а также не забывать про солнцезащитный крем и головные уборы.

Наши отличники

Появились первые результаты ЕГЭ, которые калужские выпускники школ сдают нынешним летом. И в нашей области уже шесть человек получили максимум – 100 баллов из 100 возможных. Юноши и девушки отличились на экзаменах по химии, географии и литературе.

Коронавирус убивает

Продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В области за сутки зафиксировано 58 новых случаев. Кроме того, от болезни скончались еще два человека. Власти настоятельно рекомендуют всем сделать прививки.

Велосипедисты под ударом

Два ДТП с велосипедистами произошли на улице Гагарина в Калуге. Оба пострадавших госпитализированы. Один из мужчин – в реанимации. Будьте аккуратны на дорогах.

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