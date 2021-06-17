Шесть калужских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, географии и литературе

Александр Хрущев.

В Калужской области стали известны результаты первых ЕГЭ. Среди выпускников уже есть первые стобальники, сообщили в четверг, 17 июня, в правительстве региона.

Выпускник 11 «А» средней школы №3 Козельска Александр Хрущев набрал 100 баллов по химии. Именно с ней он хочет связать свою будущую профессию.

Кроме Александра максимальную оценку за ЕГЭ по химии, географии и литературе получили еще пять выпускников области.

Анастасия Мягкова (лицей №36 Калуги),

Александра Матвеева (Обнинская свободная школа),

Максим Чудин (Обнинская свободная школа),

Никита Степанюк (Физико-техническая школа Обнинска),

София Овсянникова (школа «Дубравушка» Обнинска).