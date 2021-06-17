Шесть калужских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, географии и литературе
Александр Хрущев.
В Калужской области стали известны результаты первых ЕГЭ. Среди выпускников уже есть первые стобальники, сообщили в четверг, 17 июня, в правительстве региона.
Выпускник 11 «А» средней школы №3 Козельска Александр Хрущев набрал 100 баллов по химии. Именно с ней он хочет связать свою будущую профессию.
Кроме Александра максимальную оценку за ЕГЭ по химии, географии и литературе получили еще пять выпускников области.
- Анастасия Мягкова (лицей №36 Калуги),
- Александра Матвеева (Обнинская свободная школа),
- Максим Чудин (Обнинская свободная школа),
- Никита Степанюк (Физико-техническая школа Обнинска),
- София Овсянникова (школа «Дубравушка» Обнинска).
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