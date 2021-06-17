В Калуге 58-летний велосипедист попал в реанимацию после ДТП на улице Гагарина

Вечером в среду, 16 июня, ДТП с участием велосипедиста произошло на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель легкового автомобиля «БМВ» около 20:30 двигался по Гагарина со стороны Правого берега, поворачивал налево на Королева и не пропустил 58-летнего велосипедиста, который ехал по дороге прямо со стороны сквера Мира.

С места аварии пострадавшего мужчину доставили в областную больницу в Анненки. Он госпитализирован в реанимацию.

Пострадавшего велосипедиста скорая помощь доставила в областную больницу в Анненках.