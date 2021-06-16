В Калуге второго за вечер велосипедиста сбили на улице Гагарина
Вечером в среду, 16 июня, ДТП произошло на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге. Водитель автомобиля «БМВ» сбил велосипедиста, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла примерно в 20:30. Пострадал велосипедист.
Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.
Велосипедист попал под колеса «БМВ». Судя по расположению авто, водитель легковушки двигался в сторону парка Циолковского.
Несколькими часами ранее на улице Гагарина велосипедиста сбил водитель «Тойоты», двигавшийся в сторону дамбы Яченского водохранилища.