В Калуге второго за вечер велосипедиста сбили на улице Гагарина

Вечером в среду, 16 июня, ДТП произошло на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге. Водитель автомобиля «БМВ» сбил велосипедиста, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла примерно в 20:30. Пострадал велосипедист.

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

Велосипедист попал под колеса «БМВ». Судя по расположению авто, водитель легковушки двигался в сторону парка Циолковского.

Несколькими часами ранее на улице Гагарина велосипедиста сбил водитель «Тойоты», двигавшийся в сторону дамбы Яченского водохранилища.