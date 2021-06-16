В Калуге водитель «Тойоты» сбил велосипедиста на улице Гагарина

В Калуге водитель «Тойоты» сбил велосипедиста. ДТП произошло на улице Гагарина около 16:20 в среду, 16 июня, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» двигался по Гагарина и повернул на развязке в сторону дамбы Яченского водохранилища.

Спасатели сообщают, что пострадал велосипедист.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель легковушки двигался в сторону дамбы Яченского водохранилища.

UPD. Еще одного велосипедиста сбили 16 июня на перекрестке Гагарина и Королева.