В Калуге водитель «Тойоты» сбил велосипедиста на улице Гагарина
В Калуге водитель «Тойоты» сбил велосипедиста. ДТП произошло на улице Гагарина около 16:20 в среду, 16 июня, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Тойоты» двигался по Гагарина и повернул на развязке в сторону дамбы Яченского водохранилища.
Спасатели сообщают, что пострадал велосипедист.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Водитель легковушки двигался в сторону дамбы Яченского водохранилища.
UPD. Еще одного велосипедиста сбили 16 июня на перекрестке Гагарина и Королева.