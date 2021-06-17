Синоптики предупредили об опасном солнечном излучении в Калужской области

В ближайшие дни температура воздуха в Калужской области повысится до +30 градусов. Аномальная жара будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа ВИЛЬФАНДА.

По его словам, прямые лучи солнца в ближайшие пять-шесть дней будут представлять особую опасность. В жаркие дни с 10:00 до 18:00 жителям центрального региона, в том числе и калужанам, рекомендуется находится в тени.

Роман Вильфанд отметил, что ситуация с опасным ультрафиолетом затронет исключительно европейскую часть России: Москву, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Везде индекс солнечной активности будет шесть и более пунктов.

Глава Гидрометцентра пояснил, что солнце станет опасным из-за антициклона и летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли, а также в виду отсутствия осадков. Недостаток последних содействует проникновению ультрафиолета - в воздухе нет частиц влаги, которые рассеивали бы свет.