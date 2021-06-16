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Главные новости в Калужской области 16 июня: рекорд по коронавирусу и ДТП с 11-летним мотоциклистом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2021 20:00 1 873
Главные новости в Калужской области 16 июня: рекорд по коронавирусу и ДТП с 11-летним мотоциклистом

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 16 июня.

Ковидный рост и новые ограничения

Сегодня в Калужской области зафиксирован рекордный за последние два месяца показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 59 новых случаев. Больше последний раз было только 16 апреля. Новая волна ковида фиксируется по всей стране. Почти все соседние с Калужской областью регионы уже ввели различные ограничения.

ДТП с ребенком

В Калуге в ДТП пострадал 11-летний мальчик. На улице Гурьянова он ехал за рулем кроссового мотоцикла, вылетел на встречную полосу и протаранил «Ладу». Школьник сейчас в больнице.

Скинемся?

Городской голова предложил калужанам собрать 50 миллионов рублей на восстановление дома Ципулина. Власти считают, что инвесторы вряд ли захотят выкупать дом на улице Подвойского. Поэтому памятник останется в муниципальной собственности. Один из вариантов – чтобы ремонт оплатили все желающие.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2021 20:00 1 873
Тэги: общество обзор новостей
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