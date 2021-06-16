Городской голова предложил калужанам собрать 50 миллионов рублей на восстановление дома Ципулина

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ предложил калужанам общими усилиями собрать деньги на восстановление дома Ципулина на улице Подвойского. В среду, 16 июня, об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

- Предлагаю еще один – с помощью Фонда муниципального развития. Откроем специальный счет, на котором будем собирать пожертвования неравнодушных калужан, - отметил он, комментируя судьбу памятника архитектуры. - В открытом доступе разместим счетчик с собранной суммой. Будем стараться, чтобы она эта постоянно росла. Что думаете по этому поводу?

По словам городского головы, работы по восстановлению объекта можно будет начать, как только здание поменяет статус с жилого помещения на нежилое.



- Найти инвестора для дома Ципулина непросто, вариантов коммерческого использования объекта мало, а затраты большие – оценочно около 50 миллионов рублей, - заявил Денисов. - Базовый план: дом останется муниципальной собственностью. Будем искать средства на его восстановление. Используем все возможные варианты. Есть шансы получить деньги на реконструкцию из федерального бюджета, но их не так много. Тем не менее, заявка на включение в соответствующую программу этого и еще одного памятника, дома Унковских на улице Космонавта Пацаева, ВООПИиК [Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры] подана.

Иван Козьмич Ципулин – известный калужский градоначальник и меценат конца XIX века. Ранее мы подробно рассказывали о жизни Ципулина.

Городская усадьба Ципулина на Подвойского была построена в конце XIX-начале XX века. В конце 2018 года она была включена в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

На прошлой неделе появилась информация, что бывшие жильцы дома Ципулина, которым предоставили новые квартиры, не спешат со сменой регистрации. Из-за этого дом не могут перевести в нежилые помещения.