Бывшие жильцы дома Ципулина в Калуге тормозят работы по ремонту памятника архитектуры

В Калуге возникли проблемы с ремонтом дома Ципулина на улице Подвойского. Как мы уже рассказывали, памятник архитектуры расселили, однако до сих пор некоторые бывшие жильцы не снялись с регистрационного учета. Во вторник, 8 июня, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Уникальный памятник культурного наследия – Дом градоначальника Ципулина, безусловно, заслуживает бережного отношения, восстановления и сохранения, - отметил он. - На данный момент дом расселен, жильцы 13 квартир за счет города (потрачены десятки миллионов рублей) получили новое комфортное жилье. Но не все собственники торопятся сниматься с учета, что тормозит процедуру перевода здания в статус нежилого помещения и дальнейшую его передачу новому собственнику.

Глава администрации поручил управлению ЖКХ переговорить с жильцами и поставить четкие сроки.

- А пока главная задача – обеспечить сохранность объекта и предотвратить к нему доступ вандалов, - заявил Денисов. - Ищем возможности вовлечения знакового дома в активную жизнь Калуги.

Иван Козьмич Ципулин – известный калужский градоначальник и меценат конца XIX века. Ранее мы подробно рассказывали о жизни Ципулина.