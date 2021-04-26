В Калуге законсервировали Дом Ципулина

В Калуге в рамках субботника законсервировали Дом Ципулина – объекта культурного наследия, который располагается на улице Подвойского. В воскресенье, 25 апреля, об этом сообщили в городской управе.

- Мы закрыли окна. Закрываем входы: где возможно, вешаем замки, где это невозможно сделать, заколачиваем, - пояснил первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ. - В дальнейшем городской управой планируется разработать документацию по дому и изыскать финансирование на его восстановление. Все люди, которые проживали здесь, переехали в новое жилье. И мы теперь смело можем проводить здесь работы. Судьба Дома Ципулина давно находится под пристальным вниманием городских властей и общественности. Субботник здесь проходил и в прошлом году.

Иван Козьмич Ципулин – известный калужский градоначальник и меценат конца XIX века. Ранее мы подробно рассказывали о жизни Ципулина.

Дом Ципулина на улице Подвойского в Калуге.