В Калуге 11-летний мальчик на мотоцикле протаранил «Ладу»

Вечером во вторник, 15 июня, ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Гурьянова в Калуге. В УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, примерно в 21:45 рядом с Карачевским кладбищем 11-летний мальчик за рулем кроссового мотоцикла Kayo двигался в сторону улицы Белокирпичной, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Калина».

Ребенка с различными травмами доставили в детскую областную больницу в Анненках.

У легковушки разбита передняя часть.