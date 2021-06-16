В Калуге мотоциклист пострадал в ДТП с «Ладой» на улице Гурьянова

Вечером во вторник, 15 июня, ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Гурьянова в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 21:45 на Силикатном столкнулись мотоциклист на «Хонде» и «Лада Калина».

Очевидцы сообщают, что различные травмы получил мотоциклист.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

У легковушки разбита передняя часть.

UPD. Стали известны подробности об этом ДТП. За рулем мотоцикла ехал 11-летний мальчик.