В Калужской области три человека скончались от коронавируса 11 июня

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 348, сообщает в пятницу, 11 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлены 49 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 221,

Выздоровели от коронавируса 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 628 калужан.

На лечении остаются 1245 человек.

По всей России за сутки выявлены 12 505 случаев коронавируса. За весь период - 5 180 454. Выписаны за сутки – 10 188, за весь период – 4 782 183. За последние сутки умерли 396 человек, за все время – 125 674.

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